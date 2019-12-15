Kapadokya, yılı rekorla kapatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kapadokya’daki müze ve ören yerlerine ocak-kasım döneminde 2018’de 2 milyon 807 bin 740 turist giriş yaparken, bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 3 milyon 662 bin 591’e ulaştı. Yılın 11 aylık döneminde 559 bin 618 turist sıcak hava balon turuna katıldı. TURSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir “Kapadokya’daki sıcak hava balonları da turizme olumlu katkı sağladı. Bölgeye gelen her 6 turistten birisi yöreyi kuş bakışı izleme imkanı buldu. 2020 yılı öncesi yüzde 60’lara ulaşan bir ön rezervasyon talebi alındı” dedi. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da bölgeyi ziyaret eden turist sayısının yıl sonuna kadar 4 milyona yaklaşmasını beklediklerini dile getirerek, bu rakamın gelecek yıllarda 5-6 milyon turistin Kapadokya’da ağırlanacağının göstergesi olduğunu ifade etti.