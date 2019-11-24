Kapadokya’yı, Alan Başkanlığı koruyacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Aksaray Ihlara Vadisi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, alan başkanlığının hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve personel alınmalarının tamamlanmasıyla alakalı çalışmaların hızla sürdüğüne işaret etti.

HIZLI ÇÖZÜM GETİRECEK

Ersoy “Bizler bu bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığı ile hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız. Kapadokya Alan Başkanlığı göreve başladı. Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren kesim var. Bu kesinlikle doğru değil. Alan başkanlığı sisteminin iki özelliği var. Bir, hızlı çözüm getirmek, iki koruma statüsünü artırmak. Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devredildi. Bu da tabii ki hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip, kurullardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat ve yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önünün açılması açısından yapılmış bir şeydir” dedi.

YIKIM YETKİSİ DE VAR

Amaçlarının koruma dengesini daha da artırarak buranın turizme etkin bir şekilde kazandırılmasının sağlamak olduğunu, Alan Başkanlığına eskiden olmayan yetkileri verdiklerini anlatan Ersoy, “Biliyorsunuz eskiden belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlardı. Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi. Amacımız burayı etkin bir şekilde korumak ve burayı turizmin gözde bir noktası haline getirmek. Bölgenin turizmden daha fazla pay alabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.