Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 205,20 liradan tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 205,20 liradan tamamladı.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 335,00 lira, Cumhuriyet altını 1.372,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 205,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 205,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.372,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 191,00
Lira(Tam) Ziynet 1.340,00
Yarım Ziynet 670,00
Çeyrek Ziynet 335,00
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.