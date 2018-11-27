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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 206,00 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 azalışla 206,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 336 lira, Cumhuriyet altını ise 1.337.00 liradan işlem gördü.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 336 lira, Cumhuriyet altını 1.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 206,00 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
PAZARTESİ / SALI
 
Alış Satış / Alış Satış
 
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 206,00 206,20 / 205,80 206,00
    Cumhuriyet Ata Lira 1.358,00 1.379,00 / 1.356,00 1.377,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 188,00 192,00 / 187,70 191,70
    Lira(Tam) Ziynet 1.327,00 1.347,00 / 1.325,00 1.345,00
    Yarım Ziynet 663,00 673,00 / 662,00 672,00
    Çeyrek Ziynet 332,00 337,00 / 331,00 336,00

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