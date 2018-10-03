Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 233,20 liradan tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 233,20 liradan tamamladı. Çeyrek altın 380,00 lira, Cumhuriyet altını 1.556,00 liradan satılırken, 22 ayar külçe altının gram fiyatı ise 216 liradan işlem gördü.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 380,00 lira, Cumhuriyet altını 1.556,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 233,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 233,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.556,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 216,50
Lira(Tam) Ziynet 1.520,00
Yarım Ziynet 760,00
Çeyrek Ziynet 380,00
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.