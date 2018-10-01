Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 azalışla 227,30 liradan tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 azalışla 227,30 liradan tamamladı. Çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.517,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 211 liradan işlem gördü.
- AA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 azalışla 227,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.517,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 227,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.517,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 211,00
Çeyrek Ziynet 370,00
Lira(Tam) Ziynet 1.482,00
Yarım Ziynet 741,00
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