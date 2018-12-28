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Kapalıçarşı'da altın günü 216,60 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 216,60 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 353,00 lira, Cumhuriyet altını 1.447,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 216,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 217,00 217,20 216,40 216,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.430,00 1.451,00 1.426,00 1.447,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 198,00 202,00 197,00 201,00 Lira(Tam) Ziynet 1.397,00 1.417,00 1.393,00 1.413,00 Yarım Ziynet 699,00 709,00 697,00 707,00 Çeyrek Ziynet 349,00 354,00 348,00 353,00

 

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