Kapalıçarşı'da gram altın günü 220,20 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 359,00 lira, Cumhuriyet altını 1.471,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 220,20 liradan işlem gördü.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 220,20 220,70 220,00 220,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.451,00 1.472,00 1.450,00 1.471,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00 204,00 200,00 204,00
Lira(Tam) Ziynet 1.420,00 1.440,00 1.417,00 1.437,00
Yarım Ziynet 710,00 720,00 708,00 718,00
Çeyrek Ziynet 355,00 360,00 354,00 359,00
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