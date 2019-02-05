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Kapalıçarşı'da gram altın günü 220,20 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 359,00 lira, Cumhuriyet altını 1.471,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 220,20 liradan işlem gördü.

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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

 

                                                 PAZARTESİ              SALI                  
                                            Alış        Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   220,20      220,70     220,00     220,20     
Cumhuriyet Ata Lira        1.451,00    1.472,00   1.450,00   1.471,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       200,00      204,00     200,00     204,00     
Lira(Tam) Ziynet           1.420,00    1.440,00   1.417,00   1.437,00   
Yarım Ziynet               710,00      720,00     708,00     718,00     
Çeyrek Ziynet              355,00      360,00     354,00     359,00     
 

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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