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Ekonomi

Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkı kolaylaşıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabileceğini bildirdi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkı kolaylaşıyor
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güncel ihtiyaçlar ve sorunlar doğrultusunda tüketicileri koruyucu düzenlemelerin getirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu değişiklikle ön bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, şekil şartı, cayma hakkı, yetki belgesi gibi hususlara yer verilerek tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

İlgili yönetmeliğin kapsam, ön bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, cayma hakkının istisnaları, bilgilerin saklanması başlıkları ve yetki belgesi bölümünde yer alan başvuru koşulları, müracaatın değerlendirilmesi, geçerlilik süresi ve belge iptali başlıklarında değişiklikler yapıldığına işaret edilen açıklamada, iş yeri dışında satış yapan satıcı ve sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirildiği kaydedildi.

- "TÜKETİCİNİN SATICI VE SAĞLAYICIYA HIZLI ULAŞMASI SAĞLANACAK"

Açıklamada, satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişikliklerle tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlı ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Böylelikle tüketicinin haklarını kullanırken muhatap bulmada yaşadığı sorunların önüne geçilmesinin ve cayma hakkını kullanılmasının kolaylaştırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılındı. Ayrıca cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanarak, tüketicilerin bu konuda aldatılmasının ve yanıltılmasının engellenmesi hedeflendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aktivasyon kodu, kart kazıma gibi yöntemlerle istisna kapsamında değerlendirilen ürünlerde tüketicilere cayma hakkı tanındığının da altı çizildi.

Yetki belgesi başvuru şartlarının daha sıkı kurallara bağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değişikliklerle, yetki belgesi başvuru şartları ağırlaştırılmış, yetki belgesi yenileme sürecinde yetki belgesiz satış yapmasını önleyecek şekilde ek süre tanımlanmış ve yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde yetki belgesinin iptal edilmesi süreci kolaylaştırılmıştır."

Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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