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Ekonomi

Kara yollarında ''motorcu dostu bariyerler'' artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yaptıklarını belirterek, 'Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA10 Kasım 2024 Pazar 11:03 - Güncelleme:
Kara yollarında ''motorcu dostu bariyerler'' artıyor
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Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen motorcu dostu bariyer çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan motorcu dostu bariyer sistemleriyle kaza şiddetinin azaltılmasının hedeflendiğinin altını çizen Uraloğlu, "Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yollarda trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajını tamamladık. Yıl sonuna kadar 20 kilometre daha motorcu dostu bariyer montajı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, devlet ve il yollarında yapılan bariyerlere dikkati çekerek, motorcu dostu bariyer uygulamasının ilk başladığı Antalya'da 18,3 kilometre, İstanbul, Muğla, Çanakkale, Bolu, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Hatay, Samsun, Amasya, Sinop, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Çorum ve Tokat'ta ise toplam 134,6 kilometre bariyer montajını tamamladıklarını vurguladı.

Söz konusu bariyerlerle motosiklet sürücüsünün ciddi şekilde yaralanmasının ya da hayatını kaybetmesinin önüne geçilebildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki taşıtlarda ikinci sırada motosikletler bulunuyor. Motosiklet sürücüleri kazalarda hayatını kaybeden sürücüler içerisinde de ikinci sırada. Bu verileri göz önünde bulundurarak motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözümler üretmek durumundayız. 2024 yıl sonuna kadar Ankara, Mersin, Muğla, İzmir, Aydın, Bolu ve Düzce illerimiz dahil olmak üzere toplam 20 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yapmayı hedefliyoruz."

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