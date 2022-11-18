Karadeniz gazı dünyada ses getirdi! Bakan Dönmez: Yurt dışından teklifler geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletim hatları inşaatının tamamlandığını söyledi.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile bir araya gelen Dönmez, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi paylaştı.

Heyetle tesis inşaatını gezen Dönmez, daha sonra Karadeniz gazının iletim hattına bağlantısını sağlamak üzere Sakarya Gaz Sahası'na gönderilecek manifoldu inceledi.

Filyos Limanı'nda demirli Kanuni gemisine de geçen Bakan Dönmez, gazetecilere, doğal gaz projesinin Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden olacağını söyledi.

Sahada hummalı bir çalışmanın olduğunu belirten Dönmez, karada yaklaşık 5 bin 500, denizde 2 bin 500 çalışanın olduğunu kaydetti.

Dönmez, 7 gün 24 saat esasına göre durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, bu gazı Cumhuriyetin 100. yılında milletle buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Üretim, iletim ve kara tarafındaki gaz işleme tesisinde önemli mesafeler aldıklarını anımsatan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da tamamlandı. Yine orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden yabancı uzmanlar çalışmalara katılmak üzere geliyor. Ama büyük bir kısmını kendi Türk vatandaşlarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken kabiliyetini de yeteneğini de geliştiriyor. Bir gurur vesilesi."

Başta Karadeniz olmak üzere Akdeniz ve dünyanın farklı coğrafyalarında buna benzer projeleri hayata geçirebilecek kabiliyetleri kazandıklarını vurgulayan Dönmez, "Ben sık sık yurt dışına çıktığımda mevkidaşlarım, bu projeden bahsederek bize iş birliği tekliflerinde de bulunuyor. Bu noktaya kısa süre içerisinde gelmiş olmak bizleri ayrıca memnun ediyor." dedi.

YARGITAY, DANIŞTAY VE SAYIŞTAY HEYETİ, FİLYOS DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ'Nİ İNCELEDİ



Yargıtay Başkanı Akarca, Karadeniz gazının, Türkiye'nin ve milletin gurur kaynağı ve "Türkiye Yüzyılı"nın en önemli projelerinden olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve yetkililerden gerekli açıklamaları aldıklarını aktaran Akarca, "Büyük memnuniyetle gördük ki gazın çıkarılmasına çok yakın noktadayız. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere milletimiz bu gazla buluşacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakan Dönmez, Bilgin ve diğer ilgililere teşekkür eden Akarca, şöyle konuştu:

"Milletimiz, devletimiz adına çok büyük bir kazanım. Gerçekten de bu, Türkiye'ye lig atlatacak bir proje. Onun için bu milletin projesi, devletimizin projesi. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz. bugün bir kez daha bunu yakından müşahede ettik. 24 saat esasında 3 vardiya olarak burada büyük bir emekle, büyük bir özveriyle işçisinden mühendisine kadar, genel müdürüne kadar herkes işinin başında. Çok büyük bir özveriyle bunu yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu milletimiz için ekonomik anlamda çok büyük bir kazanım olacaktır."

- "YENİ MÜJDELİ HABERLER VERECEKLERİNİ ÜMİT EDİYORUM"



Danıştay Başkanı Yiğit de sahadaki çalışmaları büyük gururla müşahede ettiklerini söyledi.

Karadeniz gazının ilk müjdesinin verildiği tarihten bu yana çok kısa sürede büyük ilerlemenin kaydedildiğini belirten Yiğit, "İnşallah önümüzdeki günlerde de tecrübeli teknik personeliyle ve sondaj gemileriyle yapacakları çalışmalar sonucunda milletimize yeni müjdeli haberler vereceklerini ümit ediyorum, bekliyorum." dedi.

Projenin büyüklüğüne işaret eden Yiğit, gazın vatandaşlara daha ucuz imkanlarla sunulmasının yanında ülkeye ve teknik personele, mühendislere kazandırdığı teknik bilginin de önemli olduğuna değindi.

Karadeniz gazının karaya çıkmasıyla dışa bağımlılığın azalacağına dikkati çeken Yiğit, "Ekonomik bakımdan da cari açığımızın azalmasına büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah ileride duyacağımız müjdeli haberlerle ekonomiye yansımaları olumlu yönde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sayıştay Başkanı Yener ise projeyi tamamlanmadan sahasında görmenin ne kadar önemli olduğuna şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Yener, gelecek günlerde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından güzel haberler duymayı ümit ettiklerini kaydetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Türkiye'yi enerji ve teknoloji konusunda süper lige çıkaran böyle bir projeyi ziyaret etmenin fırsatı ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

- "TÜM İNSANIMIZIN DOĞRUDAN REFAHINA YANSIYACAK BİR PROJE"



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ise binlerce yıldır denizin binlerce metre altında yatan kaynağı bugün insanlığın hizmetine sunmak üzere çalışan ekibe teşekkür etti.

Karadeniz gazının Türkiye açısından çok önemli olduğuna değinen Şenel, "Filyos ile buluşacak, denizin derinliklerinde doğal gaz 84 milyon, tüm insanımızın doğrudan refahına yansıyacak bir proje. 'Türkiye Yüzyılı'nın çok sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösteren de en önemli proje. Ülkemizin en temel ekonomik sorunlu alanlarından bir tanesi enerji bağımlılığımız. Bu bağımlılık noktasında da bu proje çare olacak, önemli bir sonuç doğuracak." şeklinde konuştu.

Projeyi sadece bir enerji projesi olarak görmenin mümkün olmadığını anlatan Şenel, ciddi know-how ve kapasite oluşturduklarını belirtti. Şenel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye adına ne kadar gurur duyulsa az. Her bir vatandaşımızın bundan mutlu olması gerektiği kanaatindeyim. Hem karada hem denizin derinliklerinde yapılan çalışmalar ülkemiz açısından çok önemli tecrübeyi ve birikimi sağlıyor. Bunun da önümüzdeki yıllarda daha büyük projelerin habercisi olduğunu düşünüyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Şenel, bu yatırımın Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en önemli vizyon işlerden olduğunu ifade ederek, yerin altında çok ciddi teknik mühendislik çalışması olduğunu kaydetti.

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, daha sonra Kanuni gemisinde incelemelerde bulundu.