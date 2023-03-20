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Ekonomi

Karadeniz Gazı için geri sayım başladı

Zonguldak açıklarında keşfedilen Karadeniz Gazı'nın ulusal ağa bağlanmasına sayılı günler kaldı. Gazın, kısa süre sonra evlerde kullanılmaya başlanması planlanıyor.

IHA20 Mart 2023 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Karadeniz Gazı için geri sayım başladı
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Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın karaya taşınma ve karadaki işleme tesisinin çalışmaları son hızla sürüyor. 170 kilometrelik açıktan borularla Filyos Limanı'ndaki işleme tesisine getirilecek olan doğalgaz buradan da 35 kilometrelik mesafeden yine borularla ulusal ağa bağlanacak.

Hanelerde kullanılması planlanan doğalgaz tesisinin açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. 8 Mart günü Filyos Limanı ziyaretinde Karadeniz Gazı'nın Nisan ayı sonunda devreye alınmasının öngörüldüğünü ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, limanda çalışan bazı işçilerin yakınlarının depremden etkilendiğini ifade etti.

İşçilerin deprem bölgesinden geri dönerek limandaki çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Karada 8 bin kişinin denizde de 51 geminin tam kapasite ile çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

  • Karadeniz Gazı
  • doğal gaz
  • Filyos Limanı

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