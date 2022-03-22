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Ekonomi

Karadeniz gazı için heyecanlandıran açıklama: Dünyaya örnek olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Karadeniz gazına ilişkin, 'Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

22 Mart 2022 Salı 21:26 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 23:02
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabından Karadeniz gazıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Dönmez, çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.


  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • karadniz gazı
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