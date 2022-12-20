Karadeniz gazında test başlıyor!

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı tüketiciyle buluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Gazın ulusal iletim sistemine aktarılması çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Projede kilit noktalardan birini ise Filyos Ana Gaz ölçüm İstasyonu oluşturuyor. Bu istasyon çıkarılan doğal gazın ulusal sisteme aktarılmadan önce sıvı ve katı maddelerden temizlenmesini sağlayacak. Burada gazın kalitesi de ölçülecek.

BOTAŞ, söz konusu istasyonu 30 Kasım itibarıyla gaz alımına hazır hale getirdi. İstasyon gaz testi için hazır durumda. Ölçüm istasyonu ile gazı şebekeye ulaştıracak alanda 36 kilometre uzunluğunda ve 48 inç çapında yüksek basınçlı çelik doğal gaz boru hattı döşendi.

İKİNCİ ETAP GÜN SAYIYOR

İlk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci aşamada da 40 milyon metreküp doğal gaz üretiminin planlandığı Karadeniz gazı projesinde ilk etabın ardından gözler pik üretimin yapılacağı ikinci etap çalışmalarına çevrildi.

BOTAŞ ikinci etap çalışmalarına başlamak için gün sayıyor. İkinci etapta 180 kilometrelik boru hattını inşa edecek BOTAŞ ekipleri bütün projeyi 2024'te bitirmeyi hedefliyor. İlk etapta günlük 10, ikinci aşama etapla ise günlük 40 milyon metreküp gazın şebekeye aktarılması hedefleniyor.