Karadeniz gazı karaya biraz daha yaklaştı. Kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dev dağıtım haznesi 'Peçenek', denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme monte edildi. 20 saat süren operasyon 'Peçenek'in bir milim bile kaymaması için bir cerrah hassasiyetiyle gerçekleşti.

Karadeniz doğal gazının karaya taşınmasında zorlu bir viraj daha aşıldı. Kuyulardan gelen doğal gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk 'dağıtım haznesi', 2 bin 200 derinlikte 20 saat süren bir operasyonla sisteme entegre edildi.

7 BİN 500 KİŞİ ZAMANLA YARIŞTA

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı dev projede planlanan iş takvimine uygun her gün yeni bir adım geride bırakılıyor. Doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru seriminin tamamı tamamlanırken denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da son hızıyla ilerliyor. Filyos Limanı'na getirilen Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki 280 tonluk dev ekipman geçtiğimiz günlerde denize indirildi.

CERRAH HASSASİYETİYLE MONTAJ YAPILDI

Ekipmana TPAO ekipleri tarafından "Peçenek" ismi verildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak bu dev dağıtım haznesi Peçenek, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahasına gemiyle taşındı. Burada özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman cerrah hassasiyetiyle yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon yaklaşık 20 saat sürdü.

51 GEMİ MESAİDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dağıtım haznesinin sisteme entegre eden TPAO ekiplerine teşekkür ederken karada yükselmeye devam eden Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine ilişkin de bilgi verdi. Dönmez, tesisin yüzde 85'inin, Sakarya Gaz Sahasında devam eden çalışmaların ise yüzde 65'inin tamamlandığına işaret etti. Dönmez, "Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor. Çoğunluğu bizim insanımız binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI ENERJİNİN DE YÜZYILI

Keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağının altını çizen Dönmez, "Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ BURADA

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak aralıksız sürdüğünü bildirdi. Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlamak için yürütülen çalışmaların zorluğundan ve yoğunluğundan bahseden Bilgin, 20'ye yakın ülkeden ürün tedariki yaptıklarını ve işlemlerin sorunsuz devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin yüzüncü yılına yakışacak projede yer almaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Bilgin, "Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye'nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özverili, hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ANA ÖLÇÜM İSTASYONU HAZIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nun gaz alımına hazır hale geldiğini bildirdi. BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.