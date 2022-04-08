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Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz için çalışmalar sürüyor

Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor.

IHA8 Nisan 2022 Cuma 13:46 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 13:46
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Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir bölümü tamamlanan sevkiyatın tamamı Haziran'da Filyos Limanı'na inecek ve ağustos sonunda ise boruların deniz tabanına yerleştirilmesine başlanacak.

Fatih Sondaj Gemisi tarafından 21 Ağustos 2020'de 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ve 4 Haziran 2021'den 135 milyar metreküp olmak üzere toplamda 540 milyar metreküplük doğal gazın, deniz altından taşınmasını sağlayacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir bölümü tamamlanan sevkiyatın tamamının Haziran ayında Filyos Limanı'na ineceği öğrenildi. Ayrıca ağustos sonunda borular, deniz tabanına indirilecek ve gazın karaya çıkarılması sağlanacak.

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