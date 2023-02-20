Karadeniz'de petrol aranıyor: İzin 3 yıl uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO) Karadeniz'de 65 paftada hidrokarbon arama ruhsatının 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, TPAO'nun Karadeniz'de deniz yetki alanları içinde münhasır ekonomik bölge/kıta sahanlığı sınırları dahilinde toplam 11.3 milyon hektarı kapsayan 65 paftada petrol arama ruhsatlarının uzatılmasına yönelik başvurusunu inceleyen MAPEG, bu alanlarda hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla arama izinlerinin 23 Ekim 2025 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verdi.