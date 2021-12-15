Karadeniz'den ihracatın artması Samsun'daki limanları hareketlendirdi

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:04

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracata ulaşan Samsun, bu gerçekleşmeyle, 2023 yılında ulaşılması planlanan 1 milyar dolarlık ihracat hedefini 10 ayda yakaladı.

Samsun Liman Başkan Vekili Hasan Özer, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sonrası ticaretin ve deniz trafiğinin arttığını söyledi.

Samsun Port, Yeşilyurt, Eti Bakır ve Toros limanlarındaki işlem hacminde bu yıl geçen yıla göre yüzde 10 artış olduğunu belirten Özer, "Samsun'daki limanlardan yurt dışına 2019 yılında 1 milyon 726 ton ürün gönderilirken, bu rakam geçen yıl 2 milyon 879 tona çıktı. Bu yıl sonunda ise 3 milyon tona yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Samsun Port Limanı'ndan daha çok Rusya'ya narenciye ürünleri gönderildiğini ifade eden Özer, Akdeniz ülkelerine klinker (çimento üretiminde kullanılan doğal kalker taşları ve kil karışımı) ile kedi kumu da denilen bentonit, Afrika ülkelerine de un gönderildiğini dile getirdi.

Yeşilyurt Limanı'ndan ise Güney Amerika ülkeleri Şili ve Peru ile İngiltere'ye kütük demir ihraç edildiğini söyleyen Özer, bu yıl geçen yıla göre kütük demir ihracatında yüzde 50, klinker ihracatında yüzde 10 artış olduğunu belirtti.

Özer, "Pandeminin olumsuz etkisine rağmen bu yükseliş olmuştur. Pandemi sürecinin atlatılmasıyla bu rakamların daha hızlı yükselişe geçeceğine inanıyoruz." diye konuştu.