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Ekonomi

Karar sonrası Avrupa'nın ensesindeyiz! Türkiye'nin talebi üzerine devreye sokuldu

Türkiye, AB üyesi ülkelerin vize konusunda çıkardığı engelleri ortadan kaldırmak için AKPM'de alınan kararın peşini bırakmayacak. Türkiye'nin talebi üzerine 'Takip Raporu' mekanizması devreye sokuldu.

Sabah27 Ekim 2022 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
Karar sonrası Avrupa'nın ensesindeyiz! Türkiye'nin talebi üzerine devreye sokuldu
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AKPM Türk Heyeti üyesi AK Partili Ziya Altunyaldız, AB üyesi ülkelerin bir süredir vize konusunda Türk vatandaşlarını mağdur etmeleri üzerine konuyu AKPM gündemine taşımıştı. Altunyaldız'ın hazırladığı rapor Genel Kurul'da kabul edildi.

AB PARLAMENTOSUNA GÖNDERİLDİ

Kabul edilen rapor, gereğinin yapılması için AB Parlamentosu'na gönderildi. İlgili ülkelerden vize işlemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesi istendi.

Ancak bu bir tavsiye kararı olduğu için ülkelerin uymaması ihtimali bulunuyor. Bunun için yeni bir mekanizmaya devreye sokuldu.

TAKİP RAPORU

Bu tür raporların takibi için "Takip Raporu" mekanizması bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin talebi üzerine "Takip Raporu" mekanizması devreye sokuldu. 6 ay sonra AB üyesi ülkelerin vize konusunda tavırları tek tek kontrol edilip sonuçlar rapora dönüştürülecek.

6 aylık ve bir yıllık sürelerle, önerilerin hayata geçirilip geçirilmediğini takip için komisyon da kuruluyor. Bu komisyon sorunun devam ettiği ülkelerin temsilcileri ile görüşüp sorunun çözümünü talep edebiliyor.

AKPM Türk delegasyonunun ayrıca, sorun yaşanan ülkelere ikili görüşmeler yaparak sorunun çözümü konusunda inisiyatif almasına da karar verildiği öğrenildi.

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