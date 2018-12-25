Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

Teklife göre, Karayolları Trafik Kanununda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

Süre uzatımı

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de yer veriyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlı şekilde tanımlıyor. Pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacak.

Bankacılık Kanunu'nca katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, teklif katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapmasına imkan tanıyor. Teklifle kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Borçlarını ödemeyene yeniden imkan tanınıyor

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara, yeniden imkan tanınıyor. Ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.

Yeni madde ihdasları

Öte yandan teklife AK Parti milletvekillerinin imzasıyla yeni madde ihdasları yapıldı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getiriliyor.

Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2'sinden yüzde 1'e düşürülüyor.

Görüşmelerden

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerine yapılandırmayla alakalı 5 milyon 950 bin 136 kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liranın yapılandırıldığını bildirdi.

2 milyon 459 bin 714 kişinin, ödemelerini süresinde yapmayarak kanun hükümlerini ihlal ettiğini belirten Muş, "10 Aralık 2018 itibarıyla 13,4 milyar lira tahsil edildi. Bozulmadan devam eden yapılandırma tutarı 32 milyar lira civarında. Sosyal Güvenlik Kurumuna 1 milyon 270 bin 402 kişi başvuru yaptı. 43,4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ödemelerini yapamadı, hükümleri ihlal etti dolayısıyla bu kanunla tekrar bir şans daha vermiş olacağız. Bugüne kadar 3,2 milyar lira tahsilat yapıldı." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, imar barışına ilişkin düzenlemenin tarihinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Muş, "Bakanlık bununla alakalı şu anda çalışma yürütüyor. Bakanlığa başka talepler de var. Bakanlık, bu konuların hepsini değerlendirip birkaç gün içinde açıklama yapacaktır. Birkaç gün içinde bununla alakalı karar verilecek." açıklamasında bulundu.