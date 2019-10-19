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KARDEMİR'den raylı ulaşım sistemleri için yeni ürün

KARDEMİR, kent içi hafif raylı sistemlerde kullanılan ve tamamı ithalatla karşılanan R260 ve R220 kalite 60 R1 ve 60 R2 rayları üreterek ticari pazara sundu.

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Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARDEMİR), kent içi hafif raylı sistemlerde kullanılan ve tamamı ithalatla karşılanan R260 ve R220 kalite 60 R1 ve 60 R2 rayları üreterek ticari pazara sunduğu bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin metro, hafif raylı sistem, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanılan farklı tip ve kalitelerdeki demir yolu raylarının Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimiz, özellikle kent içi hafif raylı sistemlerde kullanılan ve tamamı ithalatla karşılanan R260 ve R220 kalite 60 R1 ve 60 R2 rayları da üreterek ticari pazara sunmuştur." denildi.

Şirketin ray üretim tesislerini, yüzey sertleştirme işlemlerini yapabilen yeni sistemlerle geliştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, karşılıklı işletilebilirlik standardı sertifikasıyla raylı sistemler sektöründe en önemli otoritelerden biri olan Alman Devlet Demiryolları Deutsche Bahn tarafından verilen ve Avrupa'da sadece birkaç ray üreticisinde bulunan HPQ belgesine de sahiptir."

Türkiye'deki demir yollarının son 16 yıldaki hızlı gelişimine tek yerli ray üreticisi olarak önemli katkılar sunan şirketin, deneme üretimleri devam eden demir yolu tekeri ile bu katkıyı daha da artıracağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin üretim portföyüne eklediği yeni ray tip ve kaliteleri özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Kocaeli'de hizmet veren kent içi raylı ulaşım sistemlerinde kullanılabilecek. Kent içi raylı sistem projelerini uygulamaya hazırlanan diğer belediyelerimiz için de tek yerli kaynak olacaktır."

 

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