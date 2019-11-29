Kardeş OSB uygulaması başladı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı, Bakan Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, OSBÜK'ün OSB'lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin önündeki engelleri kaldırmak adına Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu söyledi.

Bölgelerde düzenlenen istişare toplantılarının sanayiciler arasındaki iş birliğini geliştirmek için faydalı olduğunu vurgulayan Varank, "Kardeş OSB Projesi hayata geçiyor. Bugün 10 OSB'miz kardeşlik protokolüne imza atarak ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya evet diyecek. Atalarımızın dediği gibi, birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli iş birliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

- Makine sektörü çağrısında son tarih 6 Aralık

Varank, katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na değinerek, ilk aşamada makine sektöründe çağrıya çıkılan programa "Tek Pencere" uygulamasından başvuru yapılabileceğini vurguladı.

Ar-Ge, KOBİ destekleri ve yatırım teşvikleri için ayrı ayrı başvuru yapılmasına gerek olmadığını ifade eden Varank, şöyle konuştu: "Program kapsamındaki yatırımlarınız 10 milyon liranın altında bir bütçeye ihtiyaç duyuyorsa, KOSGEB Teknoyatırım Programı'na başvurabilirsiniz. Bütçeniz 10 milyon liranın üzerindeyse stratejik teşviklerden, 50 milyon liranın üzerindeyse de proje bazlı teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Destek kararı verdiğimiz projelerin tüm yatırım süreçlerini Bakanlığımızdaki Program Ofisimiz takip edecek. Makine sektörü çağrımız 6 Aralık'a kadar açık. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılarımıza bir an önce çıkacağız. Gelin sizler de bu programın bir parçası olun, başvurunuzu yapın."

- KOBİ'ler için düşük faizli kredi

Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren OSB'leri Türkiye ekonomisinin "bel kemiği" olarak tanımlayan Varank, bölge OSB'lerinin Türkiye nüfusunun yüzde 32'sine ev sahipliği yaptığını, milli gelirin yüzde 45'ini ürettiğini ve toplam ihracatın yüzde 65'ini tek başına gerçekleştirdiğini aktardı.

Varank, "Bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde 335 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 400 binin üzerinde vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 150 bin KOBİ, KOSGEB'den faydalanıyor." diye konuştu.

Başvuru süreci devam eden KOBİ Finansman Destek Programı'na da işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu: "KOBİ'lerimizin yararlanabilmesi için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşması yaptık. 18 aya kadar işletme kredilerine, 36 aya kadar da yatırım kredilerine KOSGEB finansman desteği sağlıyor. Buna göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan yararlanan ya da öncelikli ürünlerde yatırım yapacak işletmelerin bankalardan aldıkları kredinin 12 puanlık faizini KOSGEB karşılıyor. Yatırım kredilerinde, eğer yerli makine-teçhizat alırsanız ilave 2 puanlık desteğimiz var. Bu programımız da sürekli açık kalacak, başvurularınızı bekliyoruz."

- Yeni ihtisas OSB'leri yolda

Varank, Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin en gelişmiş sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, bölgenin 11 ilindeki 89 OSB'sinde yaklaşık 830 bin kişinin istihdam edildiğini ve bugüne kadar buradaki projelere 1,2 milyar lira kredi desteği verdiklerini bildirdi.

Bakan Varank, "Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz OSB'lerini 'Yeni Proje' olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif ettik. İnşallah onları da yatırım programına aldıracağız." ifadelerini kullandı.

Ergene Havzası'nda çevreyi kirleten sanayi tesislerini 12 ıslah OSB çatısı altında topladıklarını anımsatan Varank, "Ergene Koruma Eylem Planı kapsamında başlattığımız projelere bugüne kadar 900 milyon lira kaynak aktardık. Tekirdağ Ergene Havzası Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri'nden 3'ünü tamamladık, kalan 2'sini 2020 yılında bitireceğiz." bilgisini verdi.

- "Otomatik muhalefet anlayışı Türkiye'yi bir yere getirmez"

Varank, sanayide dijitalleşmeyi teşvik etmek için KOSGEB'in bu yıl ilk defa KOBİGEL çağrısına çıktığını anımsatarak, "İlk çağrımızda beklentilerimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. Aslında bu durum, dijitalleşmeye olan talebi ve farkındalığı göstermesi açısından oldukça anlamlı ve memnuniyet verici. Programın yeni çağrısına önümüzdeki dönemlerde çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Makroekonomik verilerle ekonomiye olan güvenin pozitif yönde seyrettiğini ve bankaların reel sektöre kredi verme konusunda hazır olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak tamamen pozitif gündeme odaklanmış durumdayız. Ülkemiz bir yandan bölgesindeki tehditleri bertaraf ediyor, diğer yandan da ekonomide yeni baharlar yaşayacağı bir sürecin içine giriyor. İşte burada yatırımlardan, istihdamdan, üretimden bahsediyoruz. Bizim gündemimiz bu ama tabii diğer yanda bazı muhalefetin gündemini biliyorsunuz. Kim, kiminle nerede görüşmüş, kim kimin ayağını kaydırmaya çalışıyor, tam bir dedikodu, yalan ve iftira kazanına dönmüş bir gündemle Türkiye'yi meşgul etmeye çalışıyorlar. Kendi parti kurultayları için harcadıkları enerjiyi yapıcı muhalefet için harcasalardı inanın bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıya olurduk. Geçen gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda idim. Otomatik muhalefet anlayışı gerçekten bizi üzüyor ve enerjimizi kesiyor. Defalarca anlatmamıza rağmen aynı partiden 2 milletvekilinin farklı tavırlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bir tanesi 'Bu verdiğiniz teşvikler bir işe yaramıyor, niye bu teşvikleri veriyorsunuz?', aynı partinin diğer milletvekili 'Bu verdiğiniz teşvikler yetersiz, bunlar yetmez, daha fazla teşvik vermek zorundasınız.' diyor. Bu otomatik muhalefet anlayışı Türkiye'yi bir yere getirmez, hepimiz yapıcı olmak zorundayız. Bizim tek gündemimiz var, Türkiye'nin refahı. Bunun için de eleştirilere, yapıcı muhalefete açığız."

Konuşmaların ardından Bakan Varank'ın refakatinde Diyarbakır ile Nilüfer, Ergene-2 ile Samsun merkez, İkitelli ile ASO-2 ve 3, Konya ile Erzurum-1, Denizli ile Adıyaman OSB'leri arasında "Kardeş OSB Protokolü" imzalandı.

Varank'ın yanı sıra toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile TÜBİTAK, KOSGEB ve TSE yöneticileri katıldı.