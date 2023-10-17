İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9141
  • EURO
    29,4823
  • ALTIN
    1725.67
  • BIST100
    7934.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye sinyali: Çok büyük olacak
Ekonomi

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye sinyali: Çok büyük olacak

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye ile ülkesi arasında süren birçok işbirliği ve proje hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile daha fazla işbirliği yapacaklarını söyleyen Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, 'Türkiye üzerinden bizim birçok projemiz yürüyor. Gelecekte inşallah iki kardeş ülke arasında çok büyük işbirlikleri olacak.' ifadelerini kullandı.

AA17 Ekim 2023 Salı 11:35 - Güncelleme:
Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye sinyali: Çok büyük olacak
ABONE OL

Doğal gaz, petrol ve elektrik gibi birçok alanda Türkiye ile işbirliği yapan Azerbaycan'ın geleceğe dönük birçok projenin daha hayata geçirilebileceğinin sinyalini verdi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gazdan petrole birçok alanda işbirliğinin sürdüğünü belirterek, "Gelecekte inşallah iki kardeş ülke arasında çok büyük işbirlikleri olacak." dedi.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE SİNYAL

Şahbazov, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında, AA muhabirine enerji sektöründe Türkiye ile Azerbaycan işbirliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin farklı alanlarda işbirliği yaptığına işaret eden Şahbazov, "Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Bütün alanlarda çok geniş işbirliği bulunuyor. Aynı zamanda enerji alanında da çok büyük işbirlikleri var." diye konuştu.

Iğdır'dan Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz taşıması planlanan boru hattının temelinin kısa süre önce atıldığını anımsatan Şahbazov, "Birkaç gün önce Nahçıvan'da Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Türkiye'den Nahçıvan'a gaz boru hattının temeli atıldı." dedi.

Şahbazov, Türkiye ile Nahçıvan arasında elektrik bağlantısı hakkında işbirliğine imza atıldığına dikkati çekerek, bu doğrultuda çalışmaların süreceğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin çok sayıda sektörde sürdüğünü vurgulayan Şahbazov, "Azerbaycan ile Türkiye arasında petrol, gaz, petro-kimya ve yenilenebilir enerji alanlarında çok büyük bir işbirliği var ve inşallah bu işbirliğini biz mutlaka gelecekte de geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbazov, Azerbaycan'ın Türkiye'ye sadece doğal gaz sevk etmediğini belirterek, "Türkiye üzerinden bizim birçok projemiz yürüyor. TANAP da bunlardan biri. TANAP'ın gelecekte genişletilmesi meseleleri var. Gelecekte inşallah iki kardeş ülke arasında çok büyük işbirlikleri olacak." ifadelerini kullandı.

  • azerbaycan-enerji
  • işbirliği-projeleri
  • kardeş-ülke

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.