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Ekonomi

Kardeş ülke enerji krizine son verecek! Doğal gazda kritik hamle

Kardeş ülke Azerbaycan, İsviçre'de yaşanan enerji krizine alternatif olmaya hazırlanıyor. İsviçre Gaz Endüstrisi Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın savaş nedeniyle Avrupa'ya gaz arzında kesinti olması durumunda İsviçre'nin Rus gazı tüketimini azaltmak zorunda kalacağını söyledi. İsviçre, enerji krizi durumunda Azerbaycan gazını elde etmeyi umuyor.

Star Gazetesi12 Nisan 2022 Salı 23:39 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 23:39
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Kardeş ülke Azerbaycan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir çok ülkeye gaz arzında alternatif olmaya hazırlanıyor. Son olarak İsviçre Gaz Endüstrisi Birliği'nden (VSG) Thomas Hegglin, Avrupa'ya arzında kesinti olması durumunda İsviçre'nin Rus gazı tüketimini azaltmak zorunda kalacağını söyledi. İsviçre'nin en önemli alternatiflerinden birisi ise Azerbaycan gazı...

AZERBAYCAN'IN GAZ ARZINDA KRİTİK ÖNEMİ

Hegglin gaz arzından yaşanabilecek krize vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Buna hazırlıklı olmalıyız. Rus gaz arzındaki kıtlık, en azından kısa vadede ve tüketimini azaltmadan Avrupa'da tam olarak telafi edilemez. Ancak, bu senaryoda bile İsviçre bir avantaja sahip olacak. Çünkü İsviçre, Azerbaycan'dan gaz almaya devam edebilecek."

Star Gazetesi

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