Kardeş ülke gaza basıyor! Petrol ve doğal gazda kritik gelişme

Azerbaycan şu anda Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'ya Rusya üzerinden geçmeyen boru hatlarıyla doğalgaz satıyor.

Doğalgaz ihtiyacının %40'ı için Rusya'ya bağımlı durumda olan Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından alternatif kaynaklar aramaya başladı. Rusya, bazı AB ülkelerine ruble ile ödemeyi reddettikleri için gaz akışını kesmişti.

DOĞAL GAZ VE PETROLDE ÜRETİM ARTIRILACAK

Aliyev bir toplantıda yaptığı açıklamada "Birkaç Avrupa ülkesi son aylarda doğalgaz satın alma isteklerini bize dile getirdi. Ancak bu o kadar kolay değil çünkü önce gaz üretmemiz gerekiyor" dedi ancak bu ülkelerin adını açıklamadı.

Aliyev, Azerbaycan'dan enerji kaynaklarına yönelik talebin Avrupa'da arttığını, bu talebi karşılamak için ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını ve bu konuya dair Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.

TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

Azerbaycan, Türkiye'ye ve güney Avrupa'ya yılda 16.2 bcm gaz sağlayan TANAP boru hattının kapasitesini dört ile beş yıl içerisinde iki katına çıkarmayı planlıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım 1 boru hattından yaptığı doğalgaz tedariği bugün daha çok düşerken Moskova bakım çalışmalarında daha fazla gecikme meydana gelirse gaz akışının tamamen kesilebileceği uyarısında bulundu.