Kardeş ülke ve Türkiye arasında yeni dönem! Resmen onayladılar

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Türkiye ile haziranda imzalanan ticaret anlaşmasını onayladığı vurgulanarak, Türkiye'nin, Pakistan'a 261 üründe imtiyaz tanıyacağı ve bunların 123'üne katma değer vergisi uygulamayacağı aktarıldı.

Buna karşılık Pakistan'ın da 130 ürün için Türkiye'ye gümrük tarifelerinde imtiyaz tanıyacağı belirtilen açıklamada, bunların tarım, kimyasal, deri, plastik, kauçuk, mühendislik ve metal endüstrisi ürünlerini içerdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşmanın, iki ülkenin birbirlerinin hizmet ve yatırım sektörlerine daha iyi erişimi kolaylaştırma çabalarını destekleyeceği, ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefine yardımcı olacağı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şerif'in Türkiye ziyareti sırasında, iki ülke arasında, 1 Haziran'da "İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni" imzalanmıştı.