İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2022 Perşembe / 22 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7338
  • EURO
    18,0951
  • ALTIN
    977.041
  • BIST100
    2511.37
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kardeş ülke ve Türkiye arasında yeni dönem! Resmen onayladılar
Ekonomi

Kardeş ülke ve Türkiye arasında yeni dönem! Resmen onayladılar

Pakistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile ticaret anlaşmasını onayladı. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Şahbaz Şerif'in başkanlığında başkent İslamabad'da toplandığı belirtildi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 21:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Türkiye ile haziranda imzalanan ticaret anlaşmasını onayladığı vurgulanarak, Türkiye'nin, Pakistan'a 261 üründe imtiyaz tanıyacağı ve bunların 123'üne katma değer vergisi uygulamayacağı aktarıldı.

Buna karşılık Pakistan'ın da 130 ürün için Türkiye'ye gümrük tarifelerinde imtiyaz tanıyacağı belirtilen açıklamada, bunların tarım, kimyasal, deri, plastik, kauçuk, mühendislik ve metal endüstrisi ürünlerini içerdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşmanın, iki ülkenin birbirlerinin hizmet ve yatırım sektörlerine daha iyi erişimi kolaylaştırma çabalarını destekleyeceği, ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefine yardımcı olacağı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şerif'in Türkiye ziyareti sırasında, iki ülke arasında, 1 Haziran'da "İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni" imzalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.