Kardeş ülkede COP29 heyecanı: Türkiye ile beraber çalışmak istiyoruz

Şahbazov, Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı kapsamında AA muhabirine, Türkiye-Azerbaycan işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerjinin "kardeş ülkeler" Azerbaycan ve Türkiye için önemli bir işbirliği alanı olduğunu vurgulayan Şahbazov, "İki ülke, sadece bizim milletlerimiz, ülkelerimiz için değil, diğer ülkeler ve bölgeler için de çok faydalı projeler gerçekleştirdiler. Biz bugün bunların faydasını görüyoruz, yaşıyoruz. Bu işbirliği devam ediyor. Daha da gelişerek daima devam edecek." dedi.

Şahbazov, iki ülkenin petrolden doğal gaza, yenilenebilir enerjiden elektrik enterkonneksiyonlarına kadar pek çok alanda işbirliği yaptığını kaydederek, "İnanıyorum ki tüm bunlar yeni başarılar getirecek. Bizim Ulu Önder'in (Haydar Aliyev) dediği gibi 'Bir millet, iki devletiz'. Bugün de cumhurbaşkanlarımızın arasında kardeşlik, dostluk ilişkileri var. Biz de enerji alanında bu şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Avrupa'ya Türkiye üzerinden doğal gaz arzı sağladığını anımsatan Şahbazov, "İmzaladığımız yeni anlaşmalarla Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha çok gaz göndereceğiz." diye konuştu.

AZERBAYCAN'DA COP29 HEYECANI: TÜRKİYE İLE BERABER ÇALIŞMAK İSTİYORUZ



Şahbazov, bu yıl 11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek COP29'a ilişkin de "Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani COP28'de elde edilen başarıları biz de devam ettireceğiz. Biz burada da Türkiye ile beraber çalışmak istiyoruz. Bunu da burada (29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı) konuştuk. Beraber bazı projeler geliştireceğiz." dedi.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle ülkenin Nahçıvan bölgesinde üretiminin ve ardından Türkiye pazarına iletiminin önemine de değinen Şahbazov, "Uluslararası yükümlülüklerimiz gereği yenilenebilir enerjiyi 3 kat artırmalıyız. Bu ve benzeri konuları da konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Şahbazov, COP29'un bu yılki odak konularına da değinerek, şunları kaydetti:

"Enerjinin yanı sıra su meseleleri de olacak. Ancak en önemli konu finans. Çünkü tüm bu enerji dönüşümü konusu finansa ihtiyaç duyuyor, bu olmazsa olmaz. Bu nedenle de Azerbaycan zirve kapsamında bu konuyu özel olarak ele alacak. Ama enerji şüphesiz konferansın en önemli bileşenlerden biri olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nın açılışına gönderdiği mesajında, COP29'a ev sahipliği yapacak Azerbaycan'a hazırlık sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtmişti.

- TÜRKİYE-AZERBAYCAN ENERJİ İŞBİRLİĞİ



Enerji alanında güçlü işbirliğine sahip Türkiye ile Azerbaycan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) gibi altyapı yatırımlarıyla uzun yıllardır iki ülkenin yanı sıra bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlıyor.

Bakü Enerji Haftası kapsamında salı günü Azerbaycan'da düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımıyla Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacağı, Türkmenistan gazının ise Türkiye'ye ulaştırılacağı bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 2024 sonunda sona erecek doğal gaz tedarik anlaşması da 2030 sonuna kadar uzatıldı.

İki ülke, Türkiye ve Nahçıvan arasındaki elektrik enterkonneksiyon kapasitelerini artırmak için de çalışmalar yürütüyor.