''Birlikte çalışalım''... Kardeş ülkeden Türk yatırımcılara Türkçe çağrı

Büyükelçi Ömüraliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta tarım, hidroelektrik, madencilik, turizm ve bilişim teknolojileri olmak üzere karşılıklı fayda sağlayacak sektörlerde Türkiye'den yatırım çekmek istediklerini kaydetti.

DÜŞÜK VERGİ UYGULAMALARI

Kırgızistan'da yatırımcılar için uygun koşullar bulunduğunu kaydeden Ömüraliyev, ülkesinde vergi oranlarının diğer bölge ülkelerinden düşük olduğunu belirterek "Katma Değer Vergisi yüzde 0 ve 12 arası, kurumlar vergisi ile gelir vergisi ise yüzde 10. Aynı zamanda bir yabancı yatırımcı için toplam vergi avantaj sayısı yaklaşık 107. Ayrıca, yatırımcı, öncelikli faaliyet türüne karşılık gelen yatırım projeleri uygularsa ithal edilen teknolojik ekipman gümrük vergilerinden muaftır." diye konuştu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu kararınca küçük hidroelektrik ve diğer enerji santrallerinin yapımı için ithal edilecek teknolojik ekipmanların da gümrük vergisinden muaf olduğunun altını çizen Ömüraliyev, ülkede tercihli vergilendirmeye tabi 30 tercihli sanayi faaliyeti bulunduğunu da söyledi.

Bu faaliyetlerin hafif sanayi, gıda, enerji, tarımsal ürünlerin işlenmesi, montaj, yenilikçi teknolojiler ve ihracata dayalı endüstriyel üretim olduğunu kaydeden Ömüraliyev, "Kırgızistan'ın Batken bölgesine, yatırım projelerini uygulayan yatırımcılara devlet garantisi sağlayan özel bir yatırım rejimi verildiğini belirtmek isteriz. Ayrıca, Batken bölgesinde gelir vergisi, emlak vergisi, satış vergisi ve arazi vergisi oranları yüzde 0'a düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Vergi ayrıcalıkları sağlayan Bişkek, Narın, Maymak, Kara Kol ve Leylek serbest ekonomi bölgelerinin kurulduğunu anlatan Ömüraliyev, bu bölgelerdeki kuruluşların faaliyetlerinin vergiden muaf olduğunun altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında 6 bin 200 Kırgız ürününün AB pazarlarına gümrüksüz ihraç edilebildiğini de vurgulayan Ömüraliyev, ülkesinin Çin pazarına Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği kapsamında girebildiğini kaydetti.

- "125 BİN DOLAR DEĞERİNDE YATIRIM YAPANA 3 YILLIK YATIRIM VİZESİ"

Kırgızistan ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmaları bulunduğunu anımsatan Ömüraliyev, "Kırgızistan ve Türkiye arasında 60 güne kadar vizesiz seyahat rejim uygulanmaktadır ancak 10 milyon Som (yaklaşık 125 bin dolar) değerinde yatırım yapıldığında yatırımcı ve aile üyelerine 3 yıllık yatırım vizesi verilmektedir." dedi.

Ömüraliyev, Türkiye'nin Kırgızistan'ın ana ticaret ortaklarından olduğunu belirterek son yıllarda karşılıklı ticaret hacminin arttığını söyledi.

İki ülke arası ticaretin 2020'de 507,5 milyon dolar, 2021'de ise 835,9 milyon dolar olduğunu belirten Ömüraliyev, bu yıl ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Büyükelçilik internet sitesinde yatırımlara ilişkin Türkçe ve İngilizce bilgiler yer aldığının da altını çizen Ömüraliyev, "Türk girişimcileri ülkemizde yatırım ve iş yapmaya çağırıyorum. Büyükelçilik, kendi adına, yatırımcılara yardım etmeye ve Kırgız Cumhuriyeti'ndeki yatırım projelerinin uygulanmasına yardımcı olmaya her zaman hazır." diye konuştu.