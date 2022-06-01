Kardeş ülkeden yeni plan! Projede Türkiye'de var

Aliyev, Bakü'de gerçekleştirilen 27. Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışında konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra enerji alanındaki atılımlarından, hayata geçirilen projelerden bahseden Aliyev, Türkiye ve Gürcistan'la hazırlanan bölgesel projelerin artık küresel projelere dönüştüğünü kaydetti.

Aliyev, Şahdeniz yatağından çıkan doğal gazı Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ülkelerine taşıyan Güney Gaz Koridorunun da gurur duyulacak bir proje olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın 2021'de 22 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiği, 2022'de bu rakamın 24 milyar metreküpe çıkacağı bilgisini veren Aliyev, "Azerbaycan'ın hidrokarbon kaynaklarına dışarıdan her zamankinden daha fazla talep var. Sorumluluk sahibi bir ülke olarak bunu dikkate alıyor ve çeşitli nedenlerle zorluk yaşayan ülkelere destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Aliyev, "Azerbaycan gazına olan talebin hızla arttığını" vurgulayarak, "Elbette bunu dikkate almalıyız. Aynı zamanda potansiyel tüketiciler, bir yılda büyük miktarlarda gaz üretmenin imkansız olduğunu anlamalıdır. Bunun için sözleşmelere ihtiyacımız var. Müzakereleri başlatmalı ve hızlandırmalıyız. Üretimi artırmak için geleneksel ortaklar, yatırımcılar ve enerji şirketleriyle çalışmamız gerekiyor. Mevcut tesisleri de genişletmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu konuları planlamıyorduk çünkü kısımdan oluşan Güney Gaz Koridorunun sonuncu kısmı olan TAP'ın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküptür. Fakat şimdi boru hatlarının genişletilmesini düşünüyoruz çünkü buna ihtiyaç var." diye konuştu.

Uluslararası finans kuruluşlarının TAP'ın genişletilmesi için finansal destek sağlayacağını ümit ettiğini belirten Aliyev, "TANAP'ı genişletmeyi de düşünebiliriz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Azerbaycan gazına talep artıyor, bunun için potansiyel var, siyasi irade var. Bu nedenle doğal gaz taşımacılığına yönelik altyapımızı potansiyel talep düzeyine getirmek için zaman kaybetmemeliyiz. Sadece TAP değil, Güney Kafkasya Boru Hattı ve TANAP'ın da hızla genişletilmesi gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.