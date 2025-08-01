Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle hem ikili hem de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) aracılığıyla geliştirdiği ticaret dikkat çekici boyutlara çıktı.

Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yaptığı ihracat geçen yılın ilk yarısında 4 milyar 983 milyon 480 bin dolarken, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 93 milyon 718 bin dolara yükseldi. Böylece söz konusu ihracat, ilk 6 aylık dönemlerin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat Kazakistan'a gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan ihracat, yılın ilk yarısında 1 milyar 510 milyon 122 bin doları aştı.

Kazakistan'ın ardından en fazla dış satım 1 milyar 417 milyon 850 bin dolarla Azerbaycan'a yapıldı.

Özbekistan'a yönelik ihracat da söz konusu dönemde 931 milyon 604 bin dolara ulaşırken, Kırgızistan'a 639 milyon 373 bin dolar ve Türkmenistan'a 594 milyon 769 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

Bu dönemde Türk cumhuriyetlerinden gerçekleştirilen ithalat ise 4 milyar 3 milyon 881 bin dolar olurken, böylece Türkiye ile bu ülkeler arasındaki dış ticaret hacmi 9 milyar 97 milyon 599 bin dolar olarak hesaplandı.

KAZAN VE MAKİNE İHRACATI 1,1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Türk cumhuriyetlerine bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ihracat fasıllarına göre incelendiğinde, ilk sırada kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, nükleer reaktörler, aksam ve parçaları yer aldı. Bu alanda 1 milyar 83 milyon 957 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu faslı 478 milyon 318 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 264 milyon 49 bin dolarla plastikler ve mamulleri izledi.

Söz konusu 5 ülkeye yapılan örme giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı 263 milyon 907 bin doları, motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarları ihracatı da 235 milyon 93 bin doları buldu.