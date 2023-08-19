Kardeş ülkenin Zengezur koridoru planı! Bakan Yumaklı: Türk dünyasına açılan kapı olacak

Bazı programlara katılmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Yumaklı, 112 Acil Çağrı Merkezi bahçesinde fidan diktikten sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz ve kurum müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı yaptı.

Bakan Yumaklı, ardından AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Iğdır'da çok sıcak karşılandıklarını söyledi.

Kentin sorunları ve bunların çözüm yollarını konuşmak üzere geldiklerini ifade eden Yumaklı, "Çok önemli olan bir husus var ki, o da bir şehrin bütün sorunlarını çözebilmenin en önemli unsuru bütün kurumlarıyla, devlet kurumlarıyla, bakanlıklarından tutun da buradaki yerelde faaliyet gösteren, vatandaşa hizmet eden kimler varsa, o kişi ve kurumların uyumlu çalışmasıyla mümkündür." dedi.

Yumaklı, Iğdır'ı ziyaret için değil, çalışmaları takip etmek için geldiklerini vurgulayarak, çalışmaların takibiyle alakalı da bir takvim ortaya koymaya geldiklerini dile getirdi.

"HEDEFLERİMİZİ 'TÜRKİYE YÜZYILI' PERSPEKTİFİNE UYGUN OLARAK DA BELİRLİYORUZ"

Tarım ve orman sektörünün dünyadaki önemi ve stratejik konumuyla alakalı hiç kimsenin bir tereddüdünün olmadığını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Elbette ki biz büyük Türkiye olarak dünyayı bu yönde takip etmek durumundayız. Hatta bazı noktalarda dünyanın önünde de geçmek durumundayız. Biz ülke olarak 'Türkiye Yüzyılı'na yeni bir yüzyıla adım attık. Hedeflerimizi 'Türkiye Yüzyılı' perspektifine uygun olarak da belirliyoruz. Eğer revize etmemiz gereken hedeflerimiz varsa, bunları uygun bir şekilde revize ediyoruz. Bu ulusal bazda oluyor ama şehir bazında da oluyor. Dolayısıyla yeniden altını çizmek isterim ki bugün konsantrasyonumuzun tamamı Iğdır'ın iğneden ipliğe bütün konularını ele almak. Neden çok önemli diyoruz çünkü Iğdır gerçekten tarımsal üretim, hem bitkisel hem hayvansal üretim için çok önemli bir yer tutuyor Cumhurbaşkanımızın bir sözünü de hatırlatmak isterim. 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' diye bir ifadesi var. Dolayısıyla biz eğer güçlü bir Iğdır istiyorsak, o zaman güçlü bir tarım sektörünü mutlaka burada yapmamız gerekir."

Yumaklı, yeni dönemdeki bütün kabine arkadaşlarının farklı illerde "Şehir Buluşmaları'na katıldığını hatırlattı.

Şehirlerin bütün dinamikleriyle buluşmayı amaçladıklarını anlatan Yumaklı, "Biz bu hafta içerisinde pazartesi günü Adıyaman'daydık, Siirt'teydik. Bugün de Iğdır'dayız. Biz Iğdır için 'Doğu Anadolu'nun Çukurovası' tanımını kullanıyoruz. Iğdır'ın tarım ve ormanını, suyunu konuştuğumuz bir toplantıdan geliyoruz buraya. Amacımız Iğdır'ın tarım ve orman sektörüne yön verecek konuları yeniden birlikte gözden geçirmek oldu. Iğdır'ın çok önemli bir özelliği var. Bölgenin çok önemli sebze ve meyve üretim merkezi ama bize göre potansiyelinin çok gerisinde. Bunu ileriye taşımamız gerekir." dedi.

"ZENGEZUR KORİDORU AÇILDIĞINDA DIŞ TİCARET VE TURİZM POTANSİYELİNİN ARTIŞI SAĞLANACAK"

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zafer ile Zengezur koridorunun açılmasına bir imkan sağlandığına işaret eden Yumaklı, "İnşallah bu koridor açılınca Türk dünyasına açılan bir kapı olarak hakikaten hem ticaretimiz hem kültürel bağlarımız bir kez daha birbiriyle kavuşmuş olacak. Bu koridor açıldığında yine dış ticaret ve turizm potansiyelinin artışı sağlanacak. Bu koridorun ülkemizdeki başlangıç noktasının Iğdır olmasının elbette ilk faydalarını Iğdır görecek. İnsan trafiğinde yaşanacak bir artış olacak elbette. Dolayısıyla gıdaya olan talebi de artırmış olacak. Buna bizim Iğdır'ı hazırlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde Iğdır'ın önemli yatırımlar aldığını anlatan Yumaklı, "Gençler için 'siz hayal edin, biz hayallerinizi gerçekleştirelim' diyoruz. Amacımız sulama miktarını önümüzdeki dönemde arttırmak. Eksik su kullanımı için çalışmalar yapıyoruz. Iğdır'ın tarım ve orman sektörünü çok ileri götürüp kenti marka şehir yapma hayalimiz var." diye konuştu.