Kargoda dünya devi olmak için yeni adım

Yılın ilk yarısını başarılı geçiren THY’nin alt markası Turkish Cargo, uzak mesafelere açılmak için yeni bir adım attı. Şirket Boeing’ten ilâve 3 adet 777 kargo uçağı siparişi verdi. Siparişe ilişkin görüş beyan eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “Etkin kargo filomuzu, ilâve 777 kargo uçakları ile genişletecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uçağın, alanında her geçen gün yeni başarılara imza atan alt markamız Turkish Cargo’nun dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo taşıyıcısı olmasına sağladığı katkı büyük. Ek olarak verdiğimiz bu siparişlerin teslimiyle birlikte, küresel hava kargo ağımızı genişletmeyi sürdürürken, daha fazla uçuş noktasına çok daha esnek şartlarda hizmet sağlıyor olacağız” diye konuştu.

UZUN MESAFE UÇACAK

777-200LR’yi (Uzun Mesafe) temel alan 777 kargo uçağı, 112 tonluk (102 metrik ton ya da 102,000 kg) tam dolu yakıt deposuyla 4.900 deniz mili (9,070 kilometre) uçabiliyor. Dolayısıyla bu uçak, daha az durak ve havaalanı vergisi, transfer merkezlerinde yoğunluğun azalması, kargo elleçleme maliyetinin düşmesi ve daha kısa teslimat süreleri gibi avantajları beraberinde getiriyor. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile daha da büyüyecek talebe hazırlanmak amacıyla 5 opsiyonlu 25 adet 787-9 Dreamliner siparişi verdi. Küresel taşıyıcı, son birkaç ay içerisinde de, tek koridorlu uçaklarını yenilemek amacıyla 737 MAX uçaklarını teslim almaya başladı. Havayolu şirketinin Boeing filosu yaklaşık 100 ek sipariş ile toplamda 160’ın üzerine çıktı. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Kevin McAllister ise siparişle ilgili yaptığı açıklamada “THY son on yıl içerisinde büyük başarılar kaydetti. Havayolu, Türkiye’nin ticari havacılık sektörünün büyümesini ateşlerken, teknoloji harikası İstanbul Havalimanı ile perçinlenecek inovasyonlarının yanı sıra olağanüstü rakamlar açıklıyor ve elit havayolları arasındaki yükselişini sürdürüyor. Türk Hava Yolları’nın Boeing’in 737 MAX, 777 ve 787 Dreamliner uçaklarına gösterdiği güvenden ötürü onur duyuyoruz” dedi.