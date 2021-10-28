Karsan e-Jest Hırvatistan'da

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 09:50 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:50

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, yüzde 100 elektrikli ürün gamıyla şehirlerin çevreci ulaşım tercihi olmaya devam ediyor.



Özellikle Avrupa'nın tarihi dar sokakları e-Jest ile çevreci bir ulaşım çözümüne kavuşuyor. Markanın elektrikli toplu taşıma çözümlerindeki yeni yolculuğu "Karsan Electric Evolution" kapsamında ismi değişen e-Jest, son olarak Hırvatistan'ın Split Belediyesi'nde hizmet vermeye başladı.

6 metre sınıfındaki özgün boyutları, yüksek manevra kabiliyeti ve menzil performansıyla öne çıkan e-Jest, aynı zamanda Hırvatistan'daki yüzde 100 elektrikli ilk Karsan modeli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan İhracat Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, şunları kaydetti:

"Karsan elektrikli araçlarımız Avrupa'nın 30'dan fazla şehrinde yol almaya devam ediyor. 2020 yılında pazarda segmentinin lideri olan e-Jest de gün geçtikçe tasarımı ve performansıyla beğenilmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Hırvatistan'ın en büyük ikinci şehri olan Split'e teslim ettiğimiz e-Jest aracı ile Adriyatik kıyılarında hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

- 210 KİLOMETREYE KADAR MENZİL SUNUYOR

Verilen bilgiye göre, yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-Jest, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor.

210 kilometreye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-Jest'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

e-Jest, 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak WI-FI uyumlu altyapı sağlıyor. Ayrıca e-Jest'te, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemi de bulunuyor.