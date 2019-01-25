Kart borcu için alınan kredide vade uzatıldı
BDDK, kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.
BDDK, kamu bankalarının kredi kartı borçlarının kapatılması için tüketici kredisi vermeye başlaması sonrasında tüketici kredilerinde vade düzenlemesini değiştirdi.
Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek.
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