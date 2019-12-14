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Kartlardaki puanlar için uyarı

Tüketici dernekleri, banka ve kredi kartlarında biriken puanların bir kısmının yıl sonu silinebileceği uyarısında bulundu: Kartlarınızdaki puanların kullanım süresi olabilir. Gerekli kontrolleri yapıp yıl bitmeden kullanın.

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Tüketici dernekleri, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM’lerin müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanların yıl sonuna kadar kullanılması çağrısında bulundu. Yetkililer, bu puanların en azından bir kısmının kullanım süresinin 2019 itibarıyla dolabileceğini, tüketicilerin konuyla ilgili bilgi alması gerektiğini bildirdi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük “Kartlarda biriken puanların ve millerin kullanım süresi oluyor. Tüketiciler, kartlardaki puanların kullanım süresini kontrol etmeli. Bu yıl süresi dolacak puanları 2019 bitmeden kullanmalı” dedi. Bilinçli Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ömer Keser “Bankaların bu hakkın kullanımını süreyle sınırlandırmasını doğru bulmuyoruz. Tüketici, bu hakkı istediği zaman kullanabilmeli” diye konuştu. 
 

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