 Kartsız online alışveriş dönemi

VakıfBank, mobil ve internet bankacılığı üzerinden kredi kartı kullanmadan da ödeme yapmayı sağlayan yenilikçi bir uygulama geliştirdi. VakıfPay’i tercih eden VakıfBank müşterileri, vadesiz hesap bakiyesi, ek hesap limiti ya da havuz hesabı bakiyesini kullanarak anında alışveriş kredisi kullanabiliyor. Böylelikle internetten yapılan alışverişlerde VakıfPay ile hızlı, kolay ve güvenle ödeme yapma kolaylığı sağlanıyor.VakıfPay uygulamasıyla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, “Geçtiğimiz aylarda başlattığımız kampanyamızda VakıfBank, müşterilerinin App Store, Netflix, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotify ve BluTV gibi platformlardan yaptığı harcamaların yarısını hediye etmeye başlamıştık. Şimdi de VakıfPay ile dijital alanda önemli bir uygulamaya daha imza atıyoruz. Kredi kartı kullanmak istemeyenler ya da kredi kartı olmayanlar da artık VakıfPay sayesinde önde gelen alışveriş sitelerinde online alışveriş yapabilecekler” dedi.

ŞUBESİZ KREDİ

VakıfBank’ın yenilikçi çözümü VakıfPay ile anında alışveriş kredisi kullanılabildiğini de belirten Akyol, “Müşterilerimiz, alışveriş anında krediye ihtiyaç duymaları durumunda 60 aya varan vadelerde kredi kullanıp e-ticaret ödemelerini anında gerçekleştirebiliyor” dedi. VakıfPay ile Türkiye’deki e-ticaretin gelişimine önemli katkı sağlayacaklarını belirten Akyol, “VakıfPay ile sağladığımız kartsız alışverişi mümkün hale getirmenin yanı sıra ödeme ve sipariş eş zamanlı gerçekleştiği için buna bağlı yaşanan sıkıntıları da ortadan kaldırıyoruz. Havale ve EFT ile zaman kaybı yaşamadan ödemeler, anında hesaba geçiyor. Müşterilerimize şubeye gitmeden alışveriş kredisi kullanım avantajı sağlıyoruz “dedi.