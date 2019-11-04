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Kasım 2019 kira artış oranı belli mi? Kasım ayı kira zammı ne kadar?

Kasım 2019 kira artış oranı belli mi? Kasım ayı kira zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağı merak ediyorlar.Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. Kasım ayı kira artış hesaplamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Ev sahipleri ve kiracıların gözü kira artış oranına çevrildi. Kasım 2019 kira artış oranı belli mi? Kasım ayı kira zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.  Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyorlar. Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. Peki, Kasım ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? 
 
KASIM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ Mİ? 
Kasım 2019 kira artış oranı bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Kira artış oranı ve hesaplaması açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.
 

 
EKİM'DE KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapıldı.
 
Mevcut kira bedeli  500 TL Olanlar İçin zam oranı 91,35 lira, kirası 750 TL olanlar için zam oranı 137,03 lira kirası 1.000 TL olanlar için zam oranı 182.70 lira olarak hesaplanıyor.
 
KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?
Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.
 
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.
 

 
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
 
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.
 

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