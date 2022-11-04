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Ekonomi

Kasım ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e-devlet aile destek ödemeleri sorgulama

Aile destek parası, Kasım ayına girmiş olmakla birlikte ödemeyi alan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bir yıl süresince düzenli şekilde yapılmaktadır. Peli Kasım ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e-devlet aile destek ödemeleri sorgulama ekranı

4 Kasım 2022 Cuma 11:56 - Güncelleme:
Kasım ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e-devlet aile destek ödemeleri sorgulama
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Kasım ayı aile destek parası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi, hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin bir bölü üçünden aşağı olması şartıyla aile destek parası alabiliyor. Aile destek ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Kasım ayı aile destek parası ne zaman yatacak? İşte e-devlet aile destek ödemeleri sorgulama sayfası

KASIM AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı ödemeleri, değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle ödenecek.

Kasım ayı aile destek parasının ödeme tarihi ile ilgili henüz bakanlık tarafından bir açıklama yapılmadı. Türkiye Aile Destek Programı ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi belirlenmiş olup, ödemelerin bu hafta itibariyle yapılması bekleniyor.

Aile Destek Paketi ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak olup, e-Devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için E-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

ÇOCUK DESTEĞI ÖDEMELERI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk desteği ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal yardım kapsamında hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Derya Yanık, " Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." dedi.

Aile Destek Programı kapsamında yer alan çocuk desteği ödemeleri için başvurular e-Devlet sisteminden yapılıyor. E-Devlet kullanamayanların ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile bakanlığa bağlı herhangi bir kuruma başvuru yapması gerekiyor.

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