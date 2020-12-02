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Ekonomi

Kasım ayı ihracat rakamları belli oldu

İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:52
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