Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

NTV 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:46

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından kasım ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranları belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre, TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.