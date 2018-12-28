Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete'de yer alan kanun ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ile anlaşmaya dair "protokol" ve "mektuplar"ın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu anlaşma 18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon'da imzalanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA