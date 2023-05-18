Katar ile Türkiye arasında başlıyor! Tarih belli oldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Katar'dan, Doha'dan, Orta Doğu'dan ya da dünyanın başka bölgelerinden Trabzon'a gelen her misafiri buradan mutlu şekilde uğurlamanın en büyük hedefleri olduğunu bildirdi.

KATAR İLE TÜRKİYE ARASINDA BAŞLIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan'ın yanı sıra Katar Havayolları Güney Avrupa Bölge Müdürü Mate Hoffman ile Türkiye Müdürü Evren Ökmen ve Karadeniz Bölge Satış Müdürü Okan Cedetaş'ı makamında ağırlayan Zorluoğlu, Trabzon-Doha arasında haftada 3 gün olmak üzere 16 Haziran'da başlayacak karşılıklı seferlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zorluoğlu, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Katar Havayolları gibi dünyanın sayılı hava yolu şirketlerinden birinin, Trabzon'a haftada üç gün direkt uçuş gerçekleştirecek olmasını çok değerli bir adım olarak görmekteyiz. Son yıllarda artan turizm potansiyelimize karşılık, direkt seferlerin artış göstermesi memnuniyet verici." dedi.

Trabzon'u daha yaşanılır hale getirmek için üstün gayret gösterdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, "Katar'dan, Doha'dan, Orta Doğu'dan ya da dünyanın başka bölgelerinden Trabzon'a gelen her misafirimizi buradan mutlu şekilde uğurlamak en büyük hedefimiz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl ve Sümela Manastırı ile ilgili de önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çekerek turizme dönük kentteki diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"TALEP ARTTIKÇA SEFER SAYISINI YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Ökmen de Trabzon gibi çok önemli bir turizm destinasyonuna direkt uçuş seferlerini başlatacak olmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Başlatılacak seferlerin önemine değinen Ökmen, "Doğası, kültür ve sosyal yapısı nedeniyle Arap dünyası ve Körfez ülkelerinde ayrı bir yeri olan Trabzon'a direkt uçuş seferlerini başlatarak önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Halen devam etmekte olan rezervasyon talepleri, ne kadar doğru bir adım attığımızı da gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Ökmen, karşılıklı seferleri salı, cumartesi ve pazar olarak planladıklarını, talep arttıkça sefer sayısını yeniden değerlendireceklerini söyledi.

