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Ekonomi

Katar şirketi Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı

İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı.

18 Haziran 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:31
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Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunan ve burada gözlemler yapan ünlü iş adamı, COVID-19 sonrası Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı.

Lübnanlı iş adamı Ghandour, COVID-19 sebebiyle, ekonomik anlamda zor günler yaşayan Türkiye'ye ilk destek adımını önümüzdeki günlerde atacak. Burada yapacağı yatırımla on binlerce insana iş imkanı sağlamayı hedeflediği öğrenilen iş adamı, Türkiye'deki iş alanlarını yatırım danışmanları ile detaylıca inceleyip, fikir edindi.

Ünlü iş adamının Türkiye aşığı olduğu öğrenildi.

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