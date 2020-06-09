09 Haziran 2020 Salı 14:33 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 14:35

Arap ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası finansal gücünü geliştiren dünyanın en büyük sıvı doğalgaz ihracatçısı Katar, rezervlerini yeniden inşa ederek bu yılın bütçesine uymak için petrol fiyatlarını varil başına 40 doların altına indirdi. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 2021 ve 2023 yılları arasında Katar hükümeti likit finansal varlıklarının ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 177’sini oluşturacağını öngördü.

Dünya'nın haberine göre, Londra merkezli gelişmekte olan piyasalar portföy şirketi Federated Hermes yöneticisi Mohammed Elmi, özellikle güçlü bilançosu olmak üzere Katar’ın kredi gücünün yatırımcıların dikkatini çekeceğini söyledi.

Bölgedeki diğer ülkelerin para birimleri COVID-19 salgını ve bölgedeki düşük petrol fiyatlarından etkilenirken, türev yatırımcıları Katar Riyali’ne ilgi göstermeye devam ediyor.

Yatırımcıların Katar’ın dolar fiyatını 3.64 Katar Riyali’ne sabitleme hedefini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik spekülasyonlar için kullandığı bir yıl vadeli Katar Riyali, geçen haftanın sonunda denizaşırı piyasada 41 puan değer kaybetti. Buna karşılık, yatırımcılar petrol fiyatlarındaki artışın ardından diğer Körfez ülkelerinin de para birimlerini sabitleyeceğini öngörüyor. Söz konusu ülkelerin bir yıl vadeli para birimleri yüksek değerlerden işlem görmeye devam ediyor

"EGEMEN GÜÇ"

Dubai merkezli MUFG Bank’ın Orta Doğu araştırma başkanı Ehsan Khoman, ekonomik zayıflığın döngüsel ve geçici olduğunu belirtirken, egemen gücün ise yıllar içinde inşa edildiğini ve yapısal olduğunu belirtti. Khoman, “Yapısal olarak yatırımcıların ve kredi derecelendirme kuruluşlarının olan biten konusunda rahat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dünyanın önde gelen üç kredi derecelendirme kuruluşundan dördüncü en yüksek puanı alan Katar, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında en düşük bütçeyi yöneten ülke olma yolunda ilerliyor.

S&P tarafından derecelendirilen ülkeler arasında en yüksek gelir düzeyine sahip olması ve hükümetin bilançosu, olası bir ekonomik ve finansal şoka karşı Katar’ı koruyarak zayıf büyümenin etkilerini de hafifletecek.

Buna rağmen bölgesel anlaşmazlıklar ise belirsizliğini sürdürüyor. Katar ile Suudi Arabistan öncülüğündeki grup anlaşmaya yanaşmadığı için Kuveyt ve ABD’nin eski iki müttefik ülke arasındaki anlaşmazlığı çözme çalışmaları sonuç vermiyor.

Katar, 2020 yılında Eurobond satışlarından 10 milyar dolar kazanç elde ederken, bu satışlar ayrıca 45 milyar dolar değerinde sipariş oluşturdu. 2050 yılı ödemeli 5 milyarlık borç getirisi, geçen hafta nisan ayındaki yüzde 4.03 düzeyinden yüzde 3.28’e geriledi.