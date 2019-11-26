Katar'a 30 yıl sonra hayvan ihracatı

Bir dönem hayvan ithalatıyla sık sık gündeme gelen Türkiye artık ihracatçı hale geliyor. Türkiye’de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van’da, mayıs ayından bu yana Katar’a 30 bin küçükbaş hayvan ihraç edildi. Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Polat, 30 yıl aradan sonra Van’dan Katar’a hayvan göndermeye başladıklarını söyledi. Van’ın Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığı bakımından en önemli illerinden biri olduğunu aktaran Mehmet Emin Polat “Van’ın hayvancılık potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olan Özalp. Koyunların büyük bölümü de ilçemiz üzerinden Katar’a gönderildi. 7-8 aylık Akkaraman ve Morkaraman ırklarından oluşan toklu koyunlar yoğun talep gördü. Gönderilen koyunların büyük bölümü ilçemiz üzerinden gerçekleşti. Hayvan ihracatı yapmak isteyen firmaların taleplerini bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderiyoruz. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen firmalara ihracat izni veriliyor. Bakanlığın verdiği izin sayesinde Van’da küçükbaş hayvan besiciliğinde de büyük bir canlanma oldu” diye konuştu.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Katar’a ihracatın başlamasının hayvancılığa olan ilgiyi de artırdığını vurgulayan Polat, “Bu ihracat yeni bir pazar oluşturdu. Bu sayede hayvancılık canlandı ve genişledi. Besiciler hayvanlarını daha rahat elden çıkarmaya başladı. İhracat olunca besicilerimiz hayvan yetiştiriciliğini daha bilinçli ve sağlıklı yapmak için çaba gösterdi. Bu çalışmalarımızı genişletmeye çalışıyoruz.” dedi.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer de uzun bir aradan sonra Van’dan canlı hayvan ihracatı yapılıyor olmanın önemine değindi. Bu çalışmanın, gençleri hayvancılığa teşvik edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Süer, “Girişimcilerimizin Katar ile başlayıp Kuveyt’e uzanan canlı hayvan ihracatı yolculuğu, üreticimizi cesaretlendirecek. İthalatla değil, ihracatla ön planda olmalıyız. Hükümetimizin destekleri ile Van’ın eski hareketliliğe dönmesini temenni ediyoruz” dedi.

Üretici memnun