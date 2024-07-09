Katar'a 47 vinç teslim edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hareket, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında dünyanın en büyük ihracatçısı Katar'da, 28,5 milyar dolarlık Kuzey Sahası Doğu Genişletme (North Field Expansion- NFE) projesinde önemli rol üstlendi.

Projede, 6 uluslararası müteahhit şirket ile yapılan toplam 18 milyon dolar tutarındaki vinç kiralama anlaşmaları kapsamında, Hareket'in sağladığı 47 vinç, şantiyeye teslim edildi.

Sektördeki 67 yıllık köklü tecrübesiyle Hareket, Katar'ın Kuzey Sahası Genişletme projelerinin ilk fazı olan NFE'de ana ağır kaldırma tedarikçisi konumunda yer alıyor. Hareket, ikinci fazdaki 15 milyar dolar değerindeki Kuzey Sahası Güney (North Field South- NFS) projesinde de bu pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Toplam 43,5 milyar dolar değerindeki bu iki proje fazı ile Katar, LNG üretim kapasitesini yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Katar, 2030 vizyonu doğrultusunda LNG tesis yatırımlarına devam ederken, bu projeler Hareket için de bölgeyi cazip bir pazar haline getiriyor. Hareket, 75 kişilik tecrübeli ve güçlü ekibi ile yeni ekipman yatırımları sayesinde, bölgedeki en güçlü oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, sektördeki konumunu daha da güçlendirerek uluslararası arenada bilinirliğini artırıyor.

İstanbul merkezli Hareket, enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, altyapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama, ağır yüklerin montaj ve yerine yerleştirme alanlarında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Kazakistan, Tanzanya, Senegal ve Ukrayna başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa'ya uluslararası hizmet sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdullah Altunkum, "Katar'ın dev stratejik projelerinde yer almak, global pazardaki payımızı daha da artırmak adına büyük bir adım. Yaptığımız yatırımlar ve güçlü yapılanmalarımız sayesinde, bölgede ve uluslararası arenada daha fazla tanınan ve tercih edilen bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Altunkum, bu projelerde yer alarak global pazarda daha güçlü bir oyuncu olma hedefine ulaştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımlar ve stratejik adımlar ile dünyanın en büyük vinç firmalarının yer aldığı IC100 listesinde, 16 basamak yükselerek Türkiye'de 1., Avrupa'da 11. ve dünya genelinde 33. sıraya yerleşmiştik. Bu başarımız yaptığımız yatırımlarımız ve stratejik adımlarımız, bize büyük projelerde yer alma ve sektördeki konumumuzu güçlendirme fırsatı sunuyor. Katar Energy gibi büyük şirketlerin bize duyduğu güven, bölgedeki varlığımızı daha da pekiştirmemize olanak sağlıyor. Bu stratejik projelerde yer almak, bizim için sadece bir başlangıç. Gelecekte de büyük projelerde yer alarak global pazarda daha güçlü bir oyuncu olacağız ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenle sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz."