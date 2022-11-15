Katar'a Türk imzası! Yüzde 98.4'lük artış ile 153 milyon dolara ulaştı

AA muhabirinin İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği rakamlarından derlediği verilere göre, sektörün Ocak-Ekim 2022'de ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 6,92 milyar dolara ulaştı.

KATAR'A İHRACATTA YÜZDE 98,4'LÜK ARTIŞ YAŞANDI

Sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, İsrail, Birleşik Krallık, ABD ve Almanya olarak sıralanırken, ihracatın en çok arttığı pazarlar arasında yüzde Rusya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Moğolistan, Venezuela, Hindistan gibi ülkeler yer aldı.

Türkiye'nin en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yaptığı ülkeler sıralamasında 14. basamakta yer alan Katar'a ihracatta ise yüzde 98,4'lük artış yaşandı.



Orta Doğu ve Körfez ülkeleri arasında bu alanda en yüksek artışın yaşandığı Katar'a ocak-ekim döneminde 153 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı.

Katar'a yapılan toplam ihracat yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 52,6'lık artışla 1 milyar 252 milyon dolara yükselirken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri en çok ihracat yapan sektör oldu.

Söz konusu artışta 2022 FIFA Dünya Kupası'nın etkili olduğunu belirten sektör temsilcileri, yükselişin geçen yıldan beri sürdüğünü bildirdi.

- "ARTIŞTA EN ETKİLİ FAKTÖR DÜNYA KUPASI"

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artışta tamamen Dünya Kupası'nın etkili olduğunu belirterek, organizasyon için ülkeye gelenlerin kalacağı konutlarda ve otellerde ihtiyaç olan mobilyanın önemli bir kısmının Türkiye'den karşılandığını kaydetti.

Türkiye'nin mobilya ihracatında Katar'ın bölgedeki en yüksek artışa imza attığına işaret eden Güleç, "Artış geçen yıl başlamıştı. İvme bu yıl da devam etti. 10 ayda 153 milyon dolara ulaşan bir rakamdan söz ediyoruz. Yeni yapılan konutların mobilyaları Türkiye'den gitti. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarının yanı sıra hakemlerin, yazarların ve futbol otoritelerinin kullanacağı mobilyaların bir kısmında Türk imzası bulunuyor." diye konuştu.

- "YENİ HİZMETE GİREN VE YENİLENEN OTELLER İÇİN SÜREKLİ MOBİLYA İHRAÇ ETTİK"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da dünyadan gelen resesyon sinyallerine rağmen Hindistan, Nijerya, Latin Amerika gibi alternatif pazarları canlı tuttuklarını belirterek, son zamanlarda ihracatın hız kazandığı ülkelerden birinin de Katar olduğunu söyledi.

Bu ülkeye en çok ihracat yapan sektörlerden birisinin mobilya olduğunu dile getiren Gürcan, şöyle devam etti:

"10 sene önce Katar ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında 257inci idi. Aradan geçen zamanda nüfusu her ne kadar yüksek olmasa da Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı artarak devam etti. Bu yılın 10 ayında ise artış yüzde 98,4'e ulaştı ve Katar en çok mobilya ihracatı yaptığımız pazarlar arasında 14. sıraya yükseldi. Katar'a yıl boyunca ihracat artışı yaşamamızın en büyük nedeni 2022 FIFA Dünya Kupası.



Turnuvaya yaklaşık 2 milyon turistin gelmesi beklenirken, turizmdeki yaşanacak artış için 100'den fazla otel hizmete girdi, mevcut oteller de yenilendi. Bunun için de sürekli mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Burada hem kendi bağlantılarımızdan hem de Türk müteahhitlik firmalarının etkisinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda oteller dışında yeme içme mekanları için de yoğun irtibatımız oldu."

Gürcan, "Burada açılan birçok Türk restoranının ticaretimizin gelişmesine büyük katkı sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Öte yandan Katar'a en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında oturma grupları, yatak odaları, büro mobilyaları ve çocuk odası grupları da bulunuyor." dedi.

- "YIL SONU BEKLENTİMİZ İHRACATIN 200 MİLYON DOLARA YAKLAŞMASI"

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko Başkanı Koray Çalışkan ise Katar'da Dünya Kupası nedeniyle pek çok restoran ve işletmenin yenilenmeye gittiğini, çok sayıda yeni mekan açıldığını belirterek, yeni yatırımların hız kazandığını bildirdi.

Bu nedenle mobilya ihracatının arttığını dile getiren Çalışkan, yıl sonunda Katar'a ihracatın 200 milyon dolara yaklaşmasını, gelecek sene ise 300 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

- SÜS BİTKİLERİ VE HAZIR GİYİMDE DE DİKKATİ ÇEKİCİ ARTIŞ

Katar'a yapılan toplam 1 milyar 252 milyon dolarlık ihracattan en yüksek payı mobilya sektörü aldı. Onu 107 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 106 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamulleri, 101,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 84,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller izledi.

Bu ülkeye yapılan ihracatta en dikkat çekici artış ise yüzde 264,6 ile süs bitkileri ve mamullerinde yaşandı. Bu alandaki satış rakamı 286,2 bin dolar oldu. İhracat artışı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 60,8, zeytin ve zeytinyağında yüzde 59,2, otomotivde yüzde 57,1, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ise yüzde 57 olarak gerçekleşti.