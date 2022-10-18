İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5819
  • EURO
    18,3124
  • ALTIN
    986.093
  • BIST100
    3841.56
Ekonomi

Katar'dan ses getirecek hamle! Tam 467 milyon dolar

Körfez ülkesi Katar, 2020 yılının başında Fransa ve Japonya merkezli iki şirket ile el-Harsa güneş enerjisi santralinin 467 milyon dolar maliyetle inşa etmek için anlaşmıştı. Katar basını söz konusu büyük maliyetli 800 megavatlık güneş enerjisi santralinin açıldığını bildirdi.

AA18 Ekim 2022 Salı 18:37 - Güncelleme:
Katar'dan ses getirecek hamle! Tam 467 milyon dolar
ABONE OL

Katar, toplam maliyeti 467 milyon doları bulan, 800 megavatlık güneş enerjisi santralini açtı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, güneş enerjisi santralinin Harsa kentindeki açılışına, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de katıldı.

Haberde 10 kilometrekarelik bir alana kurulan santralin 1 milyon 800 bin adet güneş paneli içerdiği kaydedildi.

467 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM

Tesisin, Doha'nın düşük karbonlu enerjiye bilinçli geçiş planlarının bir parçası olarak temiz enerji üreteceği aktarıldı.

Toplam kapasitesi yaklaşık 800 megavat olan santralin ülkede tüketilen elektriğin yüzde 10'unu üretmesi bekleniyor.

Doha yönetimi 2020'nin başında, el-Harsa güneş enerjisi santralinin 467 milyon dolar maliyetle inşa etmek için Fransız Total ve Japon Marubeni şirketleriyle anlaşma imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.