Katar'dan ses getirecek hamle! Tam 467 milyon dolar

Katar, toplam maliyeti 467 milyon doları bulan, 800 megavatlık güneş enerjisi santralini açtı.



Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, güneş enerjisi santralinin Harsa kentindeki açılışına, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de katıldı.

Haberde 10 kilometrekarelik bir alana kurulan santralin 1 milyon 800 bin adet güneş paneli içerdiği kaydedildi.

467 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM

Tesisin, Doha'nın düşük karbonlu enerjiye bilinçli geçiş planlarının bir parçası olarak temiz enerji üreteceği aktarıldı.

Toplam kapasitesi yaklaşık 800 megavat olan santralin ülkede tüketilen elektriğin yüzde 10'unu üretmesi bekleniyor.

Doha yönetimi 2020'nin başında, el-Harsa güneş enerjisi santralinin 467 milyon dolar maliyetle inşa etmek için Fransız Total ve Japon Marubeni şirketleriyle anlaşma imzalamıştı.