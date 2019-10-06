Katılım bankacılığının payı yeni ürünlerle artacak
Katılım bankacılığının payını yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarılması yönünde atılan adımlar hızlandı. Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özdeniz, yüzde 15’lik hedef yeni ürün ve servislerle yakalayacaklarını söyledi. Özdeniz, Prof. Karaman başkanlığındaki danışma kurulundan destek aldıklarını da söyledi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Yeni Ekonomi Programı’nın hedefleri arasında da yer alan katılım bankacılığının yaygınlaştırılması, yeni iş modelleri ile olacak. Halen yüzde 5’ler seviyesinde olan katılım bankalarının payının 2023’te yüzde 15’ler seviyesine çıkarılması planlanıyor. Katılım bankaları da bu hedefe ulaşmak için şimdiden adım atmaya başladı. Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz yüzde 15’lik hedefe ulaşmanın yolunun iyi servis ve yeni ürünlerle olacağını söyledi. Kendilerini çıkardıkları TFXTarget uygulaması, Bolkepçe, Günebakan, ‘satış noktasında tüketici finansmanı’ gibi ürünlerle bu yolda önemli mesafe kaydettiklerini anlatan Özdeniz “Hedefimiz katılım bankacılığının bankacılık içinde yüzde 5 olan payını artırmak” dedi.
DANIŞMAN KARAMAN
Türkiye Finans bünyesinde Prof. Dr. Hayreddin Karaman başkanlığında bir danışma kurulunun olduğunu belirten Necati Özdeniz yeni ürünleri bu kurulun önerileri doğrultusunda çıkardıklarını belirterek “Ayrıca Katılım Bankaları Birliği bünyesinde de bir danışma kurulu var. Orada da yeni ürünler üzerinde tartışıyoruz” diye konuştu. Sektöre en son yeni oyunçu olarak Emlak Katılım Bankası’nın geldiğini belirten Özdeniz “Katılım bankacılığının makro seviyede sahiplenilmesinden çok memnunuz. Bundan 15 sene katılım bankacılığı çok zordu. Şimdi çok daha iyi bir noktadayız. Ürünler, servisler, hizmetler, algı ve marka değeri olarak bence daha iyi bir noktaya gidiyoruz” dedi.
TFXTarget’e İLGİ
Katılım bankacılığının payının büyütülmesi noktasında Türkiye Finans olarak yaptıkları çalışmalardan örnekler de veren Necati Özdeniz, Bol Kepçe diye hibrit bir ürün çıkardıklarını belirterek bunun içinde kira sertifikasının da olduğu yüksek kar payı veren bir ürün olduğunu belirtti. Özdeniz “Ayrıca 2017 yılı ekim ayında tanıttığımız TFXTarget mobil uygulaması diye bir ürünümüz var. 2017 sonunda 50 bin adet müşteri sayısına sahipken, şimdi 300 bini aşmış durumdayız. Bu bir yatırım uygulaması. Müşteri kendi alımını, satımını yapabiliyor” dedi. Necati Özdeniz, Günebakan adını verdikleri ürünün ise günlük kâr payı isteyenlerin talebi doğrultusunda ortaya çıktığını anlattı.
Yüksek faiz kaynayan su gibidir
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden sonra TL’ye dönüş başladığını belirten Özdeniz “Bütün sektörlerde dolarizasyon başlamıştı. Merkez Bankası doğru bir karar aldı. Faizlerin inmesi lazımdı. Çünkü yüksek faiz kaynayan su gibidir. O suyu soğutmadıkça o suyu içemeyiz. Bu tüketici için de böyle. Bugün bir işletmenin yüzde 30’lardan kredi kullanmaları çok mantıklı değildi” dedi. Enflasyonun düştüğüne ve, faizdeki indirim sonrası konutta yeniden hareketlilik başladığına dikkat çeken Özdeniz “Artık resim daha berraklaşıyor, belirsizlikler ortadan kalkıyor. Çünkü daha önce ‘ya ne olacak’ gibi belirsizlik vardı” dedi.
Piyasa Suriye’ye değil ‘güven’e bakıyor
Necati Özdeniz “Piyasalar üzerinde dış politikadaki baskılar azaldı” dedi. Özdeniz Suriye konusunda ise “Geçmiş dönemde bununla beraber yaşamayı öğrendik. Bu konuda bence refleksimiz çok kuvvetli. Bugün Türkiye zorluklarla beraber güzellikleri de yaşatabilen bir ülke. Evet, Suriye vardı, hep vardı. Ama piyasa güvene bakıyor. Asker orada mücadelesini yapıyor ama içeride yatırımcı siyasete bakmıyor” diye konuştu.
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