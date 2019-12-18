Katılım bankaları fatura kayıt sistemi kuruldu

18.12.2019 01:06 - Güncelleme: 18.12.2019 01:06

Katılım bankacılığı ilkeleri gereği fon kullandırım işlemi; müşterinin ihtiyaç duyduğu malın, banka tarafından satıcıdan peşin satın alınıp müşteriye vadeli satılmasıdır. Mal bedelinin alım-satıma konu belge üzerinde gösterilmesi nedeniyle, sözkonusu fonlama işlemi yine belge üzerinden yürütülmektedir.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin “Katılım bankalarınca finansman sağlama yöntemleri” başlıklı 19 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen fon kullandırım işlemlerinde yurt içi satıcılar ve müşteriler arasında düzenlenmiş ve katılım bankası tarafından finansmana konu edilmiş/edilecek tüm belgeler KBFKS’ne konudur.

Bir mal alışverişi katılım bankasınca finansmana konu edilecek ise, belgedeki malın değeri kadar fonlamaya tabii edilir. Bu amaca uygun olarak sektörün bir merkeze bağlı çalışması ve kontrollerin bu merkezi sistem ile yapılmasını sağlamak için Birlik bünyesinde “Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi (KBFKS)” kurulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında katılım bankalarına hizmet vermeye başlamıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsünün 4 üncü maddesine istinaden 31.07.2019 tarihli Birlik Tebliği ile sözkonusu sistemin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

KBFKS, katılım bankaları haricinde yurtiçi satıcılar ve müşteriler arasında düzenlenmiş belge kayıtlarının sorgulanması amacıyla ilgili kuruluşlarca entegrasyon sağlanması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verebilecek seviyede bulunuyor.